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İrredantizm nedir

Köken anlamıyla negatif, etimoloji sözcüğünde ise yabancı ülke topraklarındaki soydaşları gerekçe ederek yayılma siyaseti olarak belirtilen irredantizm, yayılmacı milliyetçilik olarak adlandırılıyor.

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İrredantizm ya da yayılmacı milliyetçilik, İtalyanca kökenli bir sözcük olmakla beraber dil, din, soy ve kültür birlikteliği olduğu halde herhangi bir devletin sınırları dışında yer alan halk ile söz konusu devletin birleşmesi fikri olarak açıklanıyor. Ancak köken itibarıyla negatif bir anlam boyutu bulunuyor. Etimoloji sözlüğünde bu kavram, 'yabancı ülke topraklarındaki soydaşları gerekçe ederek yayılma siyaseti' olarak belirtiliyor. Genelde de siyasal alanda bu anlamda kullanılıyor.

KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Ulusal birleşme için 19’uncu yüzyıl İtalyan hareketinden türetilmiş bir terim olan irredantizm, bu bağlamda İtalya ile kültürel ve etnik bağları olan ancak yeni İtalyan devletinin fiziki denetimi dışında kalan Trente, Dalmaçya, Trieste ve Fime'ye işaret ediyordu. Bu nedenle bu bölgeler, doğmakta olan ulusal topluluk için 'yeniden ele geçirmeyi' ya da 'kurtarılmayı' beklemekteydi.

BAZEN KÖTÜLEYİCİ ANLAMDA KULLANILIYOR

Terim genel siyasi söyleme 20’nci yüzyılda geçerken, mayall irredantizm, ulusal kendi kaderini tayin düşüncesinin bir revizyonizmi olarak değerlendiriliyor. Hiç kuşkusuz bazen de kötüleyici anlamda, belirli bir bölgede hakim olan statükoyu milliyetçi ya da etnik kriterler doğrultusunda değiştirmeye çalışan politikaları nitelendirmek için geniş ölçüde kullanılıyor.

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