İş adamı, otomobilini çalan genci öldürdü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki iş adamı Ömer E., pazar günü 45 ER 081 plakalı otomobiliyle giderken, yolda otostop çeken 2 kişiyi görüp, aracına aldı.

Ömer E., Bursa'ya gideceklerini söyleyen bu kişilere, kendilerini kamyon garajına bırakacağını söyledi.

OTOMOBİLİN DİREKSİYONUNA GEÇİP, KAÇTI

Karınlarının aç olduğunu belirten gençlere Ömer E., bir lokantada yemek ısmarladı. Lokantadan çıktıktan sonra gençlerden biri, otomobili kendisinin kullanmak istediğini söyledi. Otomobilin direksiyonuna geçen genç, arkadaşı da araca binince hızla olay yerinden kaçtı.

BURSA'YA DOĞRU GİTTİ

Ömer E.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olaydan 2 saat sonra otomobil, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki trafik kontrol noktasında görev yapan polisler tarafından fark edildi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, Bursa kent merkezine doğru gitti.

AKARYAKIT ALIP, PARASINI ÖDEMEDİ

Şüpheliler, çaldıkları otomobille geçen süre içerisinde kent merkezinde dolaştı. 3 akaryakıt istasyonundan yakıt alarak ücretini ödemeden kaçan şüphelilerin yakalanması için Bursa polisi seferber oldu. Kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, 45 plakalı tüm araçları durdurarak kontrol etti. Akaryakıt istasyonlarındaki güvenlik kameraları ile MOBESE kameraları dahil, 1.200 kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, aracı kullanan kişinin Mustafa Alınç olduğunu tespit etti.

BURSA'YA GELİP, ÇALINAN ARACININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Araç sahibi Ömer E. de pazartesi günü Bursa'ya geldi. Ömer E., Keles İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olan kuzeni Halil İbrahim E.'yi telefonla arayarak kendisine yardımcı olmasını istedi. Diğer amcasının oğlu Yunus E.'yi de yanlarına alan Ömer E. ve Halil İbrahim E., kendi imkanlarıyla otomobili bulmak için kent merkezinde araştırma yaptı.

Aracın sürekli Geçit Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda dolaştığı bilgisine ulaşan Ömer E. ve iki kuzeni, bu bölgeye gelerek hakim bir tepeye çıktı. Kuzenler, 2 gün boyunca bölgede bekledi, araçta sabahladı.

DÜN POLİSTEN KAÇTI

Dün öğle saatlerinde polis ekipleri, kent merkezinde aracı fark etti. Polisin dur ihtarına uymayan Mustafa Alınç, Geçit Mahallesi'nde izini kaybettirerek zeytinlik alana girdi. Otomobilinin kendisine doğru geldiğini gören Ömer E., bulunduğu araçtan indi. Kendisine doğru gelen kişinin Ömer E. olduğunu gören Mustafa Alınç, bölgeden uzaklaşmak istedi.

Bu sırada, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran iş adamı Ömer E. ve polis memuru kuzeni Halil İbrahim E., otomobili çapraz ateşe aldı. Silahlardan çıkan mermilerden biri, Mustafa Alınç'ın göğsüne isabet etti. Alınç'ın kontrolünden çıkan otomobil, zeytin ağacına çarparak durabildi. Ömer E. ve kuzenleri, olay yerine geldikleri otomobili bırakarak kaçtı.

12 BOŞ KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Mustafa Alınç'ı otomobilin direksiyonunda hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Alınç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 12 boş kovan buldu. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, kuzenler, Ömer E., Halil İbrahim E. ve Yunus E.'yi zeytin bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Alınç'ın cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

MERMİNİN KİMİN SİLAHINDAN ÇIKTIĞI ARAŞTIRILIYOR

Mustafa Alınç’ın ölümüne neden olan merminin kimin silahından çıktığının, otopsi işlemleri ve kriminal incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Mustafa Alınç’ın otomobili gasbederken yanında bulunan arkadaşının da kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığı bildirildi.

SUÇ ORTAĞI YAKALANDI

Bu arada Mustafa Alınç’ın otomobilin birlikte gasbettiği kişinin de B.A.Ü. (17) olduğu belirlendi. B.A.Ü., işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

HABER DÜZELTMESİ

Öte yandan Demirören Haber Ajansı, "Polis memuru, otomobilini çalan genci öldürdü' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ve ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz." diyerek düzeltme yapıldığını açıkladı.

NÖBETÇİ MAHKEMEYE ÇIKTILAR

Bu arada polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Ömer E., Halil İbrahim E. ve Yunus E., savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

İTİRAF ETTİ

Hakimlik sorgusunda, Balıkesir'in Susurluk ilçesinden Bursa'ya gelerek cinayeti işlediğini itiraf eden Ömer E.'nin, Mustafa Alınç'a ateş edenin kendisi olduğunu, kuzeninin ise otomobilin lastiklerine ateş ettiğini söyledi.

İŞ ADAMI TUTUKLANDI, POLİS AÇIĞA ALINDI

Ömer E., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Halil İbrahim E. ve Yunus E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis memuru Halil İbrahim E.'nin açığa alındığı da öğrenildi