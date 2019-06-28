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İş adamına cenazesinde helallik verilmedi

Denizli'de geçtiğmiz günlerde vefat eden iş adamı Esat Sivri’nin cenazesinde, bir grup helallik istenirken "Hakkımızı helal etmiyoruz" diyerek karşılık verdi.

İHA | 28.06.2019 - 16:37..
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Denizli'nin en ünlü iş adamlarından Esat Silivri geçtiğimiz günlerde 86 yaşında  Aydın'ın Didim ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Cenaze töreni sırasında bir grup Silivri'ye hakkını helal etmediğini belirtti.

İş adamına cenazesinde helallik verilmedi

"HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Denizli ve Türkiye'nin önde gelen tekstil sanayicileri arasında yer alan Sivri'nin cenazesi, Laodikya Antik Kenti'ndeki törenin ardından cenaze namazı için Pamukkale Üniversitesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'ne götürüldü.

İş adamına cenazesinde helallik verilmedi

İmamın cenazede helallik istediği sırada cemaat helal olsun derken bir grup da "Hakkımızı helal etmiyoruz" diye bağırarak "Hakkımızı istiyoruz" dedi.

İş adamına cenazesinde helallik verilmedi

"HELALLEŞMEK İÇİN BURADAYIZ"

Sivri’nin 2009 yılında iflas eden fabrikasında işçi olarak çalışıp sorasında haklarını alamadıklarını iddia eden bir grup, imamın ‘Haklarınızı helal ediyor musunuz’ sorusuna, ‘Hayır’ cevabını verirken haklarını istediklerini söyledi.

İş adamına cenazesinde helallik verilmedi

Sivri ve yakınlarına tepki göstererek, iflas eden şirkete senelerini verdiklerini ve 100 bin TL’nin üzerinde alacaklarının kaldığını iddia ettiler. Doğruyu söylediklerini ifade eden işçiler, aile üyelerinin gelip kendilerinden helallik istemesini istediler. Sivri’nin Didim’deki yazlığında öldüğünü belirten işçiler, kendilerinin ise sefalet içinde yaşadıklarını öne sürdüler.

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