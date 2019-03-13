İş adamını adım adım izleyerek 144 bin TL çaldılar

Büyükçekmece’deki bir bankadan 144 bin lira para çeken iş adamı M.D., aracına binerek yola koyuldu. Bankada bulunan işbirlikçi bir kişinin M.D.'de yüklü miktarda para olduğunu bildirmesi üzerine şüpheliler, iş adamını takibe başladı. Takip edildiğinden haberi olmayan iş adamı ise bir süre sonra aracını durdurarak park etti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Bu esnada arkadan gelen şüpheliler, yan koltukta bulunan içinde 144 bin lira olan çantayı çalarak kaçmaya başladı. Kısa süreli şok yaşayan iş adamı M.D. ise durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı.

Bankadan çıkan iş adamından 144 bin TL çaldılar İZLE

GERİYE KALAN 31 BİN LİRA VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 31 bin lira para ve bir adet silah ele geçirildi.

PARALARI BÖLÜŞTÜLER

Şüphelilerin iş adamına ait 144 bin lirayı çalarak kayıplara karıştıktan sonra bir iş yerine giderek, parayı bölüştüğü öğrenildi. Şüphelilerden Burak Ç.’nin yeni evleneceği ve Fatih Ç.’nin de onun kayınbiraderi olduğu bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan Burak Ç., Fatih Ç. ve işbirlikçi Metin N., tutuklanarak cezaevine gönderildi.