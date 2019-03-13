taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4628
Euro
6.17735
Altın
1307.34
Borsa
101510.44
Gram Altın
229.51

İş adamını adım adım izleyerek 144 bin TL çaldılar

Bankadan 144 bin lira çeken iş adamını takip ederek paraları çalan 2 kişi, yakayı ele verdi. Zanlılar tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İHA | 13.03.2019 - 14:33..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Büyükçekmece’deki bir bankadan 144 bin lira para çeken iş adamı M.D., aracına binerek yola koyuldu. Bankada bulunan işbirlikçi bir kişinin M.D.'de yüklü miktarda para olduğunu bildirmesi üzerine şüpheliler, iş adamını takibe başladı. Takip edildiğinden haberi olmayan iş adamı ise bir süre sonra aracını durdurarak park etti.

İş adamını adım adım izleyerek 144 bin TL çaldılar

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Bu esnada arkadan gelen şüpheliler, yan koltukta bulunan içinde 144 bin lira olan çantayı çalarak kaçmaya başladı. Kısa süreli şok yaşayan iş adamı M.D. ise durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı.

Bankadan çıkan iş adamından 144 bin TL çaldılar İZLE

GERİYE KALAN 31 BİN LİRA VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 31 bin lira para ve bir adet silah ele geçirildi.

PARALARI BÖLÜŞTÜLER

Şüphelilerin iş adamına ait 144 bin lirayı çalarak kayıplara karıştıktan sonra bir iş yerine giderek, parayı bölüştüğü öğrenildi. Şüphelilerden Burak Ç.’nin yeni evleneceği ve Fatih Ç.’nin de onun kayınbiraderi olduğu bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan Burak Ç., Fatih Ç. ve işbirlikçi Metin N., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hacı Sayid konkordato istedi

Hacı Sayid konkordato istedi

156
Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

95
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

40
Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

61
Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

99
2018'de en çok göç veren iller belli oldu

2018'de en çok göç veren iller belli oldu

50
Fatih Terim İtalyanca röportaj verdi

Fatih Terim İtalyanca röportaj verdi

105
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir