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İş adamını santajla tehdit ettiler, kıskıvrak yakalandılar

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir iş adamına gelen santaj mektubuyla alarma geçen polis ve jandarma, 2 zanlıyı kıskıvrak yakaladı, o anlar termal kameralı drone ile görüntülendi.

DHA | 10.12.2018 - 12:36..
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Bursa'da meydana gelen olayda iş adamı E.T.  içinde "Eğer gece saat 00.00'da 1 milyon lirayı benim gösterdiğim yere bırakmazsan yaptığın usulsüzlükleri ihbar ederim." yazan bir mektup aldı.

Mektubun içinde aynı zamanda Google haritalarda belirlenmiş bir parselin çıktısı da yer alıyordu. Çıktının üzerinde işaretli bir nokta olduğunu gören iş adamı E.T. mektubu okuyunca hayatının şokunu yaşadı.

İş adamını santajla tehdit ettiler, kıskıvrak yakalandılar VİDEO

İHBARDA BULUNDU

Soluğu emniyette alan iş adamı kendisine gelen mektubu gösterip tehdit edilerek şantaj yapıldığına dair ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Gemlik İlçe Jandarma ekipleri birlikte harekete geçti.

İş adamını santajla tehdit ettiler, kıskıvrak yakalandılar

İHA İLE 2 SAAT TAKİP EDİLDİ

Ekipler operasyon için düğmeye bastı.Termal kameraya sahip İnsansız hava aracı (İHA) ile olay bölgesi 2 saate yakın takip edildi. Saat gece 00.00 olduğunda tehdit mektubu yazan şahıslar, para dolu çantayı almak için çantanın bırakıldığı noktaya gitti. Şantajcı 2 şahıs para dolu çantayı alırken ekipler tarafından suç üstü yakalandı. Emniyete götürülen iki şahıstan bir tanesinin iş adamı E.T'nin yanında çalışan Y.K. ile M.Y. olduğu öğrenildi. Şantajcı şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İş adamını santajla tehdit ettiler, kıskıvrak yakalandılar

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