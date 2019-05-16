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İş arkadaşını bıçaklayıp olayı hırsızlık gibi gösterdi

Kayseri'de bir bağ evinde 45 yerinden bıçaklanarak öldürülen fabrika işçisi Hacı Korkmaz'ın (42) katil zanlısı, aynı evde yaralı bulunan iş arkadaşı Murat Karakulak (39) çıktı.

DHA | 16.05.2019 - 12:29..
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Hacılar ilçesinde yaşanan korkunç cinayet olayının perde arkası tüyler ürpertti.

Gözaltına alınan Karakulak'ın, para tartışmasında Korkmaz'ı öldürüp, olayı hırsızlık gibi göstermek için evdeki eşyaları dağıttıktan sonra bıçakla kendisini bacağından yaraladığı belirlendi.

İŞ ARKADAŞINI 45 KEZ BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

Olay, Salı günü saat 18.30 sıralarında Aşağı Mahalle, Uluyer Sokak'ta meydana geldi. Kablo fabrikasında işçi olarak çalışan ikisi de evli ve 2'şer çocuk sahibi Murat Karakulak ve Hacı Korkmaz, iş çıkışı iftar yapmak için bağ evine gitti. Bağ evinin sahibi Karakulak bir süre sonra polis ve sağlık ekiplerini arayarak, arkadaşının öve kendisinin bıçaklandığını belirterek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 45 bıçak darbesi alan Hacı Korkmaz'ın öldüğü belirlendi. Sağ bacağında 6 bıçak kesisi bulunan Karakulak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İş arkadaşını bıçaklayıp olayı hırsızlık gibi gösterdi

'EVE HIRSIZ GİRDİ, O YAPTI' DEDİ

Murat Karakulak, hastanedeki ilk ifadesinde eve hırsız girdiğini, 35 yaşlarında olduğunu ileri sürdüğü şüphelinin arkadaşını bıçakladığını, kendisini de yaralayıp, kaçtığını iddia etti.

İş arkadaşını bıçaklayıp olayı hırsızlık gibi gösterdi

BIÇAK BULUNUNCA, SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Evde ve çevrede araştırma yapan ekipler, cinayet aleti olan bıçağı, bağ evine 50 metre uzaklıkta su kuyusu içinde buldu. Bıçakta parmak izine rastlanan Karakulak, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Karakulak, sabaha kadar süren sorgusunda cinayeti itiraf etti. Karakulak, para meselesi yüzünden tartıştıkları Korkmaz'ı bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Karakulak, olayı hırsızlık gibi göstermek için cinayetin ardından evdeki eşyaları dağıttığını, daha sonra aynı bıçakla kendisini bacağından yaraladığını belirtti.

Murat Karakulak'ın, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

İş arkadaşını bıçaklayıp olayı hırsızlık gibi gösterdi


İş arkadaşını bıçaklayıp olayı hırsızlık gibi gösterdi

İş arkadaşını bıçaklayıp olayı hırsızlık gibi gösterdi

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