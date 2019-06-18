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İş bulamayan üniversiteli köyüne dönüp çoban oldu

Marmara Üniversitesi mezunu olan Şükrü Tekin, atanamayınca Yüksekova'ya dönüp, çobanlık yapmaya başladı.

DHA | 18.06.2019 - 12:23..
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy'de yaşayan Şükrü Tekin, 2013 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu.

1 çocuk babası Tekin, mezun olduktan sonra katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS), 77 puan aldı. Tekin atanamayınca da yaşadığı köyünde çobanlık yapmaya başladı.

İş bulamayan üniversiteli köyüne dönüp çoban oldu VİDEO

BİN 500 KOYUNA BAKIYOR

6 aylık süre için 20 bin TL karşılığında bin 500 koyuna çobanlık yapan Tekin, mecbur kaldığı için bu işi yaptığını, ancak mesleğini yapmak için atanmak istediğini söyledi.

İş bulamayan üniversiteli köyüne dönüp çoban oldu

"HİÇBİR TECRÜBEM YOK"

Tekin, azmiyle hem çevresindekilerin hem de ailesinin takdirini topladığını belirtti. Üniversite mezunu Tekin, geçimini çobanlık yaparak sağladığını belirterek, "Hayatımda ilk defa çobanlık yapıyorum. Özellikle bu dağlarda gezmek, sürünün peşinde koşmak zor oluyor. Daha önce yapmadığımız bir iş olduğu için günün büyük bir bölümünü sürekli ayakta sürünün peşinde geçiriyorum. Hiçbir tecrübem yok. Zor da olsa bu işi yapıyoruz. Çünkü bin 500 koyun sürüsü bana emanet. O yüzden bana emanet edilen koyun sürüsüne gözüm gibi bakmak bakıyorum" dedi.

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