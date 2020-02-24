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İş için Suriye'ye gitti, YPG'li teröristlerce kaçırıldı

5 yıl önce ticaret için Suriye'ye giden Mehmet Gök, YPG'li teröristler tarafından kaçırıldı. Eşi Necmiye Gök ise eşinin dönmesini bekliyor.

DHA | 24.02.2020 - 10:56..
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Adana'da yaşayan Mehmet Gök, 2015 yılında eşi Necmiye Gök ve çocukları Ahmet Şamil, Mustafa Hanzala, Huzeyfe ve Hatice Gök ile birlikte ticaret yapmak için Suriye'nin Halep şehrine gitti.

Gök Ailesi, Suriye'deki iç savaşın şiddettinin artması üzerine 2016 yılında, Türkiye'ye dönme kararı aldı. Mayadin'e, oradan da Mümbiç'e giden aile, Çobanbey'e ulaştığında ise YPG'li teröristlerce kontrol noktasında durduruldu.

BAĞDAT'DAKİ CEZAEVİNE KAÇIRDILAR

Teröristlerce alıkonulan Necmiye Gök çocuklarıyla birlikte Tel Abyad'taki kampa, Mehmet Gök ise başka bir kampa götürüldü.

Burada işkence gördüğünü öne süren Necmiye Gök, açlık ve soğuktan 2 yaşındaki kızı Hatice'yi kaybetti. Necmiye Gök, eşinin yolladığı mektup ile Bağdat kentindeki bir cezaevinde olduğunu öğrendi.

İş için Suriye'ye gitti, YPG'li teröristlerce kaçırıldı

BARIŞ PINARI HAREKATI SAYESİNDE KURTULDU

Türk Silahlı Kuvvetlerince 9 Ekim 2019'da bölgedeki terör unsurlarını temizleyerek güvenli bölgeyi sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, YPG'li teröristlerin geri çekilmesiyle kampın kapıları açıldı.

Necmiye Gök ve 3 çocuğu Türkiye'ye dönerken, Mehmet Gök'ten haber alınamadı. Gök Ailesi, Mehmet Gök'ün Türkiye'ye getirilmesi için devletten yardım bekliyor.

İş için Suriye'ye gitti, YPG'li teröristlerce kaçırıldı

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Tel Abyad'daki kampta koşulların çok kötü olduğunu belirten Necmiye Gök, "Kamp çok soğuktu, işkence görüyorduk. Aç bırakıyorlardı, dövüyorlardı. Oradaki herkesi DEAŞ'lı zannederek kamplara götürdüler. Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra YPG'liler kaçtı, bize de kapıları açtılar. Eşimden ise en son haber aldığımda Bağdat'daydı. Ondan sonra bir daha haber alamadık. Orada ne için tutuluyor bilmiyoruz. Canından endişe duyuyoruz. Her yere başvurduk, ancak bir geri dönüş alamadık. Eşimin getirilmesini istiyorum." dedi.

İş için Suriye'ye gitti, YPG'li teröristlerce kaçırıldı

"ÇOCUĞUM BURAYA GELSİN"

Mehmet Gök'ün annesi Hatice Gök, oğlundan uzun zamandır haber alamadığını ve onu çok özlediğini belirterek, "Çocuğumun buraya gelmesini istiyoruz. Geçen seneden beri gitmediğimiz yer kalmadı. Ne bir telefon ne bir mektup, hiçbir haber alamıyoruz. Önce Allah'tan, sonra devletten yardım istiyoruz. Çocuğum buraya gelsin." dedi.

İş için Suriye'ye gitti, YPG'li teröristlerce kaçırıldı

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