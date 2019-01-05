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Leyla Alaton'dan Ayasofya'da dans paylaşımı

Leyla Alaton, Instagram hesabından, Ayasofya'ya yaptıkları ziyaretin fotoğraflarının paylaştı. Paylaşımda, bir kişinin Ayasofya'da dans ettiği görüldü.

Haber Merkezi | 05.01.2019 - 17:10..
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Leyla Alaton'dan Ayasofya'da dans paylaşımı

İş kadını Leyla Alaton, 150 kişilik bir grupla, Ayasofya Müzesi'ne gece yarısı gezisi yaptı.

Geziyi sosyal medya hesabından paylaşan Alaton, yayınladığı bir kareyle büyük tepki topladı. Sebebi ise Ayasofya'da dans edilmesi oldu.

Leyla Alaton'dan Ayasofya'da dans paylaşımı

AYASOFYA'DA DANS

Alaton, paylaştığı fotoğraflara, "Müzede bir gece. 150 kişilik bir grup halinde @saffetemretonguc ile Ayasofya'yı geceleyin dolaşmak bir ayrıcalık. İyi ki bu kadar özel bir şehirde yaşıyoruz dediğim gecelerden birini dostlarla paylaşmaca." notunu düştü.

Leyla Alaton'dan Ayasofya'da dans paylaşımı

Paylaşılan danslı fotoğrafa,, kısa sürede büyük tepki yağdı. Tepki gören fotoğrafta, bir kadının müze içinde dans ettiği görülüyor.

NAMAZ KILMAYA İZİN YOK

Ayasofya'nın statüsü, bugüne kadar en çok tartışılan konulardan biri. Ayasofya'da daha önce namaz kılmaya çalışma girişimleri başarısızlıkla ve engellerle sonuçlanırken, dansa yönelik bir müdahalenin gelmemesi ise tepkilere neden oldu.

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