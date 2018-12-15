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30 metreden düşen işçi yoğun bakımı atlattı

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazasında 30 metre yükseklikten düşen Kani Öztürk'ün yoğun bakım süreci tamamlandı.

AA | 15.12.2018 - 19:10..
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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazasında 30 metre yükseklikten düşüp yaklaşık 30 ton ağırlığındaki beton blokun altından sağ kurtulan işçi Kani Öztürk, iyileşip ailesiyle zaman geçirmek için gün sayıyor.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş, yaptığı açıklamada, yoğun bakım servisinde tedavi gören Öztürk'ün hayati tehlikeyi atlattığını söyledi.

VÜCUDUNDA PEK ÇOK HASAR MEYDANA GELMİŞTİ

Kurtarılmasının ardından acil servise getirilen işçinin ilk değerlendirmesinde beyinde minimal bir kanama, sağ gözünde çimentonun içindeki kimyasal karışımdan kaynaklanan bir etkilenme, sağ kürek kemiği ile kaburgalarda kırıklar ve sağ bacak kısmında açık kırığı olduğunun tespit edildiğini aktaran Güneş, hastanın ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alındığını hatırlattı.

Güneş, tedavi sürecinde vital bulguların normal seyrettiğini aktararak, ikinci gününde sağ bacağındaki açıklığa gerekli cerrahi müdahalenin yapıldığını belirtti.

30 metreden düşen işçi yoğun bakımı atlattı

ORTOPEDİ TEDAVİSİ GÖRMEYE BAŞLADI

Vücudunda kırıklar olan Öztürk'ün bugün yoğun bakımdan çıkarılarak ortopedi servisine alındığı bilgisini veren Güneş, hasta yürümeye başladıktan sonra süreci daha yakından takip edeceklerini anlattı.

30 metreden düşen işçi yoğun bakımı atlattı

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