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İş makinesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü

Kastamonu'da meydana gelen kazanın ardından, Karayolları'na ait iş makinesinin sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA | 02.07.2019 - 08:56..
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tuğla fabrikası bulunan iş insanı 67 yaşındaki Yavuz Selim Özçakan yönetimindeki 41 RY 464 plakalı otomobil, Ömer Karaarslan yönetimindeki Karayolları'na ait iş makinesine arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kazada, otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü Özçakan ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özçakan, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş makinesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü

DOKTORLARIN MÜDAHALESİ YETMEDİ

Burada tedaviye alınan Yavuz Selim Özçakan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ömer Karaarslan ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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