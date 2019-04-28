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İş ortağını, eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar etti

Alacağını vermeyen iş ortağını öldüren İsmail B., perişan olmasınlar diye kızı ve karısını da öldürüp intihar etti.

DHA | 28.04.2019 - 13:15..
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde, müteahhit İsmail Bozbay (42) beraber yaptığı Ahmet Kuzgun'u (36) çıkan tartışmada tabancayla vurup öldürdü.

Ardından evine gidip eşi Aycan Bozbay (36) ile kızı Serra'yı (4) da öldüren İsmail Bozbay, tabancayı şakağına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi.

İŞ ORTAĞINI, KARISINI VE KIZINI ÖLDÜRDÜ

Bozbay, iddiaya göre Kuzgun'dan alacağı olan parayı istedi ancak Kuzgun parayı veremeyeceğini söyleyince, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki tabancayı çeken İsmail Bozbay, Ahmet Kuzgun'a ateş ederek öldürdü. 
Olayın ardından ofisten çıkıp Adapazarı Şal Sokak'taki evine giden İsmail Bozbay, burada da katliam yaptı. Minik kızı Serra ile eşi Aycan'ı tabanca ile vurarak öldüren Bozbay, ardından tabancayı şakağına dayayıp tetiği çekerek, yaşamına son verdi.

BIRAKTIĞI MEKTUP BULUNDU

Evde yapılan aramada İsmail Bozbay'ın intihar etmeden önce bıraktığı mektup bulundu. İsmail Bozbay'ın mektupta, Ahmet Kuzgun'dan alacağı olduğunu ancak Kuzgun'un parayı veremeyeceğini söylediğini, korkutmak isterken Kuzgun'u kazara vurduğunu, ailesinin de kendisinden sonra perişan olmaması için öldürdüğünü yazdığı belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
İş ortağını, eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar etti

İş ortağını, eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar etti

İş ortağını, eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar etti

İş ortağını, eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar etti

İş ortağını, eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar etti

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