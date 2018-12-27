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İş üzerinde yakalanan yankesici: Çalmadım çöpte buldum

Mersin'de sivil polis ekipleri, pazarda devriye gezdikleri sırada yankesicilik yaptığı bilinen bir adamın bölgeye girdiğini fark etti. Takibe alınan yan kesici, telefon çalarken suç üstü basıldı.

İHA | 27.12.2018 - 09:43..
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı sivil motorize ekipler, yankesicilik ve kapkaç olaylarının önlenmesi amacıyla merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Çilek Mahallesi’ndeki halk pazarında gizli uygulama gerçekleştirdi.

YANKESİCİ SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Daha önceden hakkında yankesicilik suçundan işlem yapılan Hıdır A. isimli bir şahsın pazara geldiğini fark eden ekipler, şahsı takibe aldı. H.A.’nın 2 kadına yaklaşarak, ceplerinden telefonlarını aldığını gören ekipler, şahsı suçüstü yakaladı. H.A.’da yapılan üst aramasında kadınlara ait 2 telefon ele geçirildi.

ŞUURSUZCA İNKAR ETTİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.A.’nın adliyeye sevki sırasında gazetecilere söyledikleri ise pes dedirtti.

Telefonu çalmadığını öne süren H.A., "Büyük bir şebekeyi çökerttiler sağ olsunlar ağabeylerimiz. Ne çetesi olacağız ki tek başımıza bir çeteyiz. 1 telefon adlım onu da çöpe buldum vallahi ağabey. Suçüstü yakalanmadım, çöpte buldum kimlik aramasında üstümde çıktı. Başkada bir olay yok" ifadelerini kullandı.

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