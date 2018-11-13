İş yerinde huzursuzluk ve dedikodu kovulma nedeni

Yargıtay'ın emsal kararına neden olan olay şöyle gerçekleşti: Bir şirketin bölge müdürü olan çalışan, iş yerinde yaşananları, çalışanların eşlerine ileterek dedikodu ortamı oluşturdu. Bir süre sonra iş yerinde huzursuzluklar başladı.

ŞİRKET TELEFONUNDAN SMS GÖNDERDİ

İddiaya göre; dedikoducu müdür, sözü edilen davranışları gerçekleştirirken şirket imkanlarını kullandı ve çalışanların eşlerine, şirket telefonundan SMS gönderdi.

İş yerinde huzursuzlukların artması üzerine de işveren şirket, bölge müdürünün işine son verdi.

KOVULUNCA DAVA AÇTI

Müdür, soluğu İş Mahkemesi’nde aldı ve işe iade davası açtı. Feshin haksız ve hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, feshin geçersizliğini ve işe iadesini istedi.

İşveren şirket ise savunmasında, davacının iş yerinde çalışan eşleriyle ilgili mahrem bilgileri paylaştığı ve aile faciasına yol açtığı, hatta bir çalışanın bu yüzden boşanma aşamasına geldiğini iddia ederek, feshin geçerli olduğunu öne sürdü.

"İŞ YERİNDE HUZURSUZLUĞA YOL AÇTI, İŞLEYİŞİ BOZDU" KARARI

İş mahkemesi tanıkları dinledikten sonra olayın yeterince ispatlanamadığına dikkat çekerek işe iade etti. İşveren şirket ise, kararı temyiz etti.

Dosyaya sunulan çok sayıda mail ve SMS trafiğine dikkat çeken yargıtay, İş Mahkemesi’nin kararını bozdu. yüksek mahkeme kararında, davacının davranışının sebep olduğu olayların iş yerinde huzursuzluğa yol açtığına ve işleyişi bozduğuna işaret ederek feshin geçerli olduğuna yer verdi.

TAZMİNATSIZ ATILIYOR

İş Kanunu’nun 25. maddesi düzeni bozacak, ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışlarda bulunanların tazminatsız olarak iş sözleşmelerinin haklı nedenle fesih edilmesine imkan veriyor.

Bu maddede açıkça belirtilmese de ‘dedikodu’ gibi iş yerinde çalışma düzenini bozacak davranışlar olaya göre, tazminatsız işten atılma nedeni yani haklı fesih sebebi olarak kabul ediliyor.

İKİNCİ KARAR: HAFTALIK İZİN BİRİKTİRİLEMEZ

Yargıtay’ın ikinci kararı haftalık izin vermeyen patronla ilgili. Kalıp ustası olarak çalışan işçi, 5’inci İş Mahkemesi’ne açtığı davada iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde feshedildiğini, ihbar tazminatı ile fazla çalışma ve hafta tatili alacaklarının tahsilini istedi.

İşveren ise işçinin fazla çalışma yapmadığı gibi tatillerde de çalışmadığını iddia etti.

KESİNTİSİZ 24 SAAT

Davayı inceleyerek işçinin haftalık izninin kullandırılmadığına hükmeden Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi ise kararında, “Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir, altındaysa hiç kullanılmamış sayılır. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz.” denildi.

Böylece Yargıtay, haftalık iznin 24 saatten az olamayacağını, bölünemeyeceğini ve biriktirip toplu izinle telafi edilemeyeceğini belirterek, işçinin hafta tatili alacağının paraya çevrilerek ödenmesi gerektiğine hükmetti.