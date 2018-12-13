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İş yerinde yavrulayan kedi ve yavrularını sahiplendi

Siirt'te bir esnaf, iş yerinde yavrulayan kedi ve yavrularını sahiplenme kararı aldı.

AA | 13.12.2018 - 04:46..
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Kırtasiye malzemeleri satan Sedat Yeşildağ, sabah iş yerini açtığı sırada kapıyı tırmalayan hamile kediyi gördü.

Kapı açıldığı anda içeri giren kedinin bir süre sonra kitap rafında 4 yavru dünyaya getirdiğini gören Yeşildağ, iş yerinde onlar için uygun bir ortam sağladı.

İş yerinde yavrulayan kedi ve yavrularını sahiplendi

İş yerinde yavrulayan kedi ve yavrularını sahiplendi

ANNE VE 4 YAVRUSUNU SAHİPLENDİ

Komşu esnafın da desteğiyle kedilerin bakımlarını yapan Sedat Yeşildağ, onların mama ihtiyacını karşılıyor.

Kedilerle duygusal bir bağ da kuran Yeşildağ, onları sahiplenmeye karar verdi.

Sedat Yeşildağ, yaptığı açıklamada, iş yerinde 4 kedinin dünyaya gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İş yerinde yavrulayan kedi ve yavrularını sahiplendi

"ONLARI SOĞUKTA ÖLÜME TERK EDEMEYİZ"

"Kedilerin bu soğuk havada dışarıda kalmasını istemiyoruz. Onları ölüme terk edemeyiz." diyen Yeşildağ, bundan sonra kedilerin bakımını üstlendiğini aktardı.

Komşu esnafların da kedilerin bakımında kendisine yardımcı olacağını ifade eden Sedat Yeşildağ, "Zaten bizim mahallenin kedisiydi. Esnaf arkadaşlarla zaten kediye bakıyorduk ama bizim dükkanda doğum yaptı, kısmet bizeymiş. Kedinin bol kısmet getireceğine inanıyorum." dedi.

İş yerinde yavrulayan kedi ve yavrularını sahiplendi

"HER BİRİ BİRER MELEK"

Esnaf Kerim İpek de kedilerin bakımında komşusuna destek olacaklarını belirterek, "Bu kedilerin her biri birer melek." diye konuştu.

İş yerinde yavrulayan kedi ve yavrularını sahiplendi

İş yerinde yavrulayan kedi ve yavrularını sahiplendi

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