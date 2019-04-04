İş yerine ateş açan kişiyi dövdüler

Kavga, İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi.

TARTIŞTILAR, ATEŞ AÇTI

Tamirci dükkanına gelen İbrahim B., iş yeri sahibi Hasan C. ile tartıştı. Tartışmanın ardından İbrahim B., aracındaki av tüfeğini alarak iş yerine ateş açtı. Hasan C. ile yanındaki arkadaşları Yaşar Y. (28), Oğuz N. (27) ve Yusuf N. (30), İbrahim B.'nin elinden tüfeği alıp, dövmeye başladı.

İş yerine tüfekle ateş açan kişiyi dövdüler ViDEO

3 KİŞİ TEKME TOKAT DALDI, DAYAĞI YEDİ

İş yerinin içinde başlayan kavga, sokağa taşındı. Sokakta yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, yaralanan İbrahim B.'yi ekip aracıyla özel bir hastaneye götürdü. Tedavisinin ardından İbrahim B. ve kendisini döven 4 kişi, İnegöl Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İfadeleri alınan taraflar, karşılıklı şikayetçi oldu.