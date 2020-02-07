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İş yerinin camını kırdı, sadaka kutusunu çaldı

Kayseri'de taşla camını kırıp içeri girdiği iş yerinden sadaka kutusunu çalan şahıs, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İHA | 07.02.2020 - 14:24..
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde, bir iş yerinin önüne gelen maskeli hırsız, yerden aldığı taşla iş yerinin camını kırarak içeri girdi.

SADAKA KUTUSUNU ÇALDI

Dükkana girer girmez tezgahın üzerinde bulunan sadaka kutusunu alan hırsız, iş yerinin kasasını da kurcaladı. Kasada bir şey bulamayan hırsız, daha sonra kırdığı camdan çıkarak uzaklaştı.

İş yerinin camını kırdı, sadaka kutusunu çaldı

İş yerinin camını kırdı, sadaka kutusunu çaldı

"DAHA ÖNCE DE 2 KERE SADAKA KUTUMUZ ÇALINMIŞTI"

Sabah saatlerinde iş yerine gelen Remziye Somyürek, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Somyürek, "Hırsız gece gelip karşıdan taş alarak camı kırıp dükkana girmiş. Dükkanın içerisinden sadaka kutusunu aldıktan sonra kasaya bakıp tekrardan geri çıkmış. Daha öncede 2 kere sadaka kutumuz yine çalınmıştı ama camı kıran falan olmamıştı." dedi.

İş yerinin camını kırdı, sadaka kutusunu çaldı

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