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Tapu için karısını zincirle boğup öldürdü

Aydın'da Ercan Ö., iş yerinin tapusu için tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini, zincirle boğarak öldürdü.

Haber Merkezi | 23.03.2019 - 09:36..
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Aydın’ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasında olan 1 çocuk babası Ercan Ö. (49), iş yerinin tapusu için tartıştığı eşi Zeynep Ö.'yü (45) zincirle boğarak öldürdü. Daha sonra sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi.

İŞ YERİNİ BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNDEN GERİ İSTEDİ

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Zeynep Ö., Ercan Ö.'nün cıvata satılan iş yerine geldi. Ercan Ö., iddiaya göre iş yerini, boşanma aşamasına gelmeden önce eşi Zeynep Ö.'nün üzerine yaptı. Ancak boşanma aşamasına gelindiği için iş yerini eşinden geri istedi.

Tapu için karısını zincirle boğup öldürdü

EŞİNİ ZİNCİRLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Zeynep Ö.'nün olumsuz yanıt vermesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle iddiaya göre ikili, birbirine bıçakla saldırdı. İki tarafta ellerinden yaralanırken, Ercan Ö., eline aldığı zinciri Zeynep Ö.'nün boğazına dolayarak sıktı. Zincirden kurtulamayan Zeynep Ö., yere yığıldı.

BIÇAKLARA VE ZİNCİRE EL KONULDU

Olayın ardından Ercan Ö., sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Ekipler polise bilgi vererek olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zeynep Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan Ö., gözaltına alınırken, olayda kullanılan 2 bıçak ve zincire de el konuldu.

Tapu için karısını zincirle boğup öldürdü

Zeynep Ö.'nün cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tapu için karısını zincirle boğup öldürdü

İş yerinin tapusu için tartıştığı eşini zincirle boğdu

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