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İşbankası yönetim kurulu üyesi trafik kazası geçirdi

Bursa Ankara yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çaptı. Kazada lüks otomobil hurdaya dönerken sürücünün İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Kurbanoğlu olduğu öğrenildi

İHA | 11.05.2019 - 01:21..
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Bursa Ankara yolunda lüks bir aracın hurdaya döndüğü trafik kazası meydana geldi.

İşbankası yönetim kurulu üyesi trafik kazası geçirdi

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Olgun Tufan Kurbanoğlu yönetimindeki 34 DU 7593 plakalı araç inegöl yaklaştığı sırada yağışla birlikte aracın kontrollünü kaybetti. Savrulan lüks araç yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile Araçta bulunan Affan Kurbanoğlu yaralandı.

İşbankası yönetim kurulu üyesi trafik kazası geçirdi

İki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegölde devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavin ardından özel bir Ambulansla İstanbul’la sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülürken, yaralanan sürücü Olgun Tufan Kurbanoğlu'nun İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi.



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