İşçi Bayramı kutlamalarına giden otobüs tırla çarpıştı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
EKİPLER OLAY YERİNDE
Saat 09.00 sıralarında, Birecik-Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.
14 YARALI VAR
Kazada yaralanan 12 kişinin, hastanelerdeki tedavisine başlandı.
1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı ViDEO
1 MAYIS MİTİNGİ İPTAL
Hak-İş ve Memur-Sen'in Şanlıurfa'da düzenleyeceği 1 Mayıs mitingi, kaza nedeniyle iptal edildi.