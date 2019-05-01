İşçi Bayramı kutlamalarına giden otobüs tırla çarpıştı

Sultanbeyli’de seyir halindeki halk otobüsü, dönüş yapacağı sırada polis aracına çarptı. Kazada iki polis memuru yaralanırken, otobüs şoförü sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin kullandığı Doğu Ekspresi, turistik olarak ilk seferini 29 Mayıs'ta yapacak.