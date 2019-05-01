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İşçi Bayramı kutlamalarına giden otobüs tırla çarpıştı

Birecik-Suruç karayolunda meydana gelen feci kazada, 5 kişi hayatını kaybetti.

AA | 01.05.2019 - 10:18..
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Saat 09.00 sıralarında, Birecik-Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.

14 YARALI VAR

Kazada yaralanan 12 kişinin, hastanelerdeki tedavisine başlandı.

1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı ViDEO

İşçi Bayramı kutlamalarına giden otobüs tırla çarpıştı

1 MAYIS MİTİNGİ İPTAL

Hak-İş ve Memur-Sen'in Şanlıurfa'da düzenleyeceği 1 Mayıs mitingi, kaza nedeniyle iptal edildi.

İşçi Bayramı kutlamalarına giden otobüs tırla çarpıştı

İşçi Bayramı kutlamalarına giden otobüs tırla çarpıştı

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