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İşci servisi elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Sakarya'da işci servisinin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

AA | 25.03.2020 - 12:43..
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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, işcileri taşıyan Recep S. idaresindeki 54 S 1304 plakalı işçi servisi, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

1 KİŞİNİN ÜZERİNE AYDINLATMA DİREĞİ DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle aracın içinde bulunan kişiler yola savrulurken, bu kişilerin arasında bulunan Sedat K.'nin üzerine elektrik direği devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesi sonucu ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılan Sedat K., ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşci servisi elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

1 ÖLÜ, 7 YARALI

Hastaneye kaldırılan Sedat K. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, yaralanan sürücü ile 6 işçi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası devrilen elektrik direğine, görevliler müdahale etti.

İşci servisi elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

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