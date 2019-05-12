İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, D-100 yolu Gebze Tatlıkuyu Köprüsü mevkisinde kaza meydana geldi.

Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, işçileri taşıyan Erdal Akbaş yönetimindeki servis midibüsüne arkadan çarptı.

1 ÖLÜ 15 YARALI

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, savrularak, yol kenarındaki bariyer ve tabelanın bulunduğu direğe çarptı. Servis midibüsü ise devrildi. Kazada işçilerden Murat Karabakan (20) yaşamını yitirdi, 15 işçi ise yaralandı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, araçta sıkışanları kurtarırken, sağlık görevlileri de yaralılara müdahale etti.



















