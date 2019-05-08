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İşçi servisi ile otomobil çarpıştı:14 yaralı

işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Devrilen minibüsteki 11 kişi ile minibüse çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

İHA | 08.05.2019 - 18:50..
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Gaziantep’te Organize Sanayi’de bulunan bir fabrikada mesai bitmesinin ardından işçileri almaya giden Şehmuz Ş. idaresindeki minibüs, Mustafa Ö. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Şehitkamil ilçesi Süleymanobası köyüne seyir eden otomobil, Organize Sanayi Bölgesi’nden çıkan ve Beykent istikametine giden minibüse ortadan çarparak, aracın devrilmesine neden oldu.

TOPLAM 14 KİŞİ YARALANDI

Kaza anında, her iki aracın sürücüleri ile minibüste bulunan 11 kişi ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Mustafa Ö. idaresindeki otomobilde bulunanların ise Süleymanobası Mahallesi’ndeki bir yakınlarının mevlidine katılmak için seyir halinde oldukları öğrenildi.

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı:14 yaralı

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