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İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

Bursa İnegöl'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, işçi servisi şarampole yuvarlandı, 9 işçi yaralandı.

DHA | 18.12.2018 - 11:03..
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Sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Ümitalan mevkiinde, Bursa’dan İnegöl’deki bir fabrikaya işçi götüren Doğan Güneş (42) yönetimindeki 16 NH 821 servis minibüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, şarampole yuvarlandı.

9 İŞÇİ YARALANDI

Yaklaşık 50 metre yuvarlanan aracın sürücüsü Doğan Güneş ile işçiler Ayfer Yoldaş (19), Yahya Yılmaz (46), Rüstem Aydın (41), Mümtaz Orhan (36), Yusuf Öztürk (30), İbrahim Şentürk (43), Ayşe Acun (35) ve Fatma Uzgur (44) yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 9 yaralı


İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 9 yaralı



İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

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