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İşçileri taşıyan midibüs devrildi

İnşaat işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

İHA | 20.05.2019 - 21:43..
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Afyonkarahisar-Konya karayolu 11. kilometresinde kaza meydana geldi.

İnşaat işçilerini taşıyan Yusuf Şahin idaresindeki midibüs şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Şahin ve midibüs içerisinde bulunan Gökhan Koç (19), Mustafa İçgöz (64), Hakan Koç (43), Murat Selman (26), Ahmet Şükrü Coşkun (26) ve Arif Ay (59) yaralandı.

PLASTİK DUVAR BOYALARI İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÖKÜLDÜ

Yaralıları bulundukları araçtan diğer sürücüler çıkardı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi (AFSÜ) hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de yolun kontrollü olarak trafik akışını sağladı. İnşaat işçilerinin bulunduğu araç içerisinde plastik duvar boyaları da kazanın etkisi ile yaralıların üzerine döküldüğü görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçileri taşıyan midibüs devrildi VİDEO


İşçileri taşıyan midibüs devrildi

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