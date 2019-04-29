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İşçileri taşıyan midibüs otomobille çarpıştı: 12 yaralı

Bolu'da meydana gelen kazanın ardından yaralılar hastaneye sevk edilirken, midibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA | 29.04.2019 - 10:28..
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İşçileri taşıyan Bedreddin C. idaresindeki 14 S 0109 plakalı midibüs, Bolu-Mudurnu kara yolunun Doğancı Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Onur Y. yönetimindeki 14 KM 890 plakalı otomobille çarpıştı.

İşçileri taşıyan midibüs otomobille çarpıştı: 12 yaralı

İKİ KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

Kazada, araçta sıkışan otomobil sürücüsü ve otomobildeki bir kişi ile midibüsteki 10 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

İşçileri taşıyan midibüs otomobille çarpıştı: 12 yaralı

OTOMOBİLDEKİLERİN SAĞLIK DURUMLARI CİDDİ

Kazada yaralanan 10 işçi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Midibüs sürücü Bedreddin C, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza yapan araçlar olay yerinden çekildi. Hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Onur Y. ve yanındaki kişinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İşçileri taşıyan midibüs otomobille çarpıştı: 12 yaralı

DÖNERKEN ÇARPIŞTI

Midibüste bulunan işçiler, çalıştıkları fabrikanın önüne geldiklerinde aracın fabrikaya doğru döndüğü sırada otomobille çarpıştıklarını söyledi.

İşçileri taşıyan midibüs otomobille çarpıştı: 12 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs otomobille çarpıştı: 12 yaralı

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