taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6835
Euro
6.2703
Altın
1489.95
Borsa
101930.07
Gram Altın
272.417
Bitcoin
57910.52

İşçilerin tehlikeli mesaisi

Zonguldak'ta 9 katlı binanın mantolama sıvasını yapan işçilerin görüntüsü endişeye neden oldu.

DHA | 18.09.2019 - 21:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi Şehit Er Kudret Özcan Caddesi üzerinde, 9 katlı binanın mantolama sıvasını yapan 3 işçinin, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştıkları görüldü.

Katın sıvasını bitiren işçilerin alt kattaki iskelenin demirlerinden tehlikeli inişleri yürekleri ağıza getirdi.

İşçilerin tehlikeli mesaisi VİDEO

25 METRE YÜKSEKLİKTE ÇALIŞTILAR

Yaklaşık 25 metre yükseklikte, emniyet kemeri olmadan ve hiçbir koruma malzemesi kullanmadan çalışan işçiler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İşçilerin tehlikeli mesaisi

İşçilerin tehlikeli mesaisi

İşçilerin tehlikeli mesaisi

İşçilerin tehlikeli mesaisi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

113
Netanyahu'nun oğlunun İsrail paylaşımı İstanbul'dan çıktı

Netanyahu'nun oğlunun İsrail paylaşımı İstanbul'dan çıktı

65
Adana'da narenciye bahçesinde içki imalathanesi

Adana'da narenciye bahçesinde içki imalathanesi

124
İmam hatip lisesinin çatısındaki minare

İmam hatip lisesinin çatısındaki minare

247
Erdoğan'dan AB ile vize serbestisi hakkında genelge

Erdoğan'dan AB ile vize serbestisi hakkında genelge

190
Adalet Bakanlığı, Fettah Tamince için soruşturma istedi

Adalet Bakanlığı, Fettah Tamince için soruşturma istedi

88
Adnan Oktar: Oynamaktan çok rahatsızım

Adnan Oktar: Oynamaktan çok rahatsızım

171
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir