İşçilerin tehlikeli mesaisi

Zonguldak'ta 9 katlı binanın mantolama sıvasını yapan işçilerin görüntüsü endişeye neden oldu.

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İstanbul Valiliği: 315 kaçak yapı yıkıldı

Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da kaçak yapıların önüne geçilmesi için adım atıldı.