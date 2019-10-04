taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6991
Euro
6.2634
Altın
1509.65
Borsa
103028.42
Gram Altın
276.499
Bitcoin
46372.76

İşçinin üzerine toprak çöktü, itfaiye kurtardı

Esenyurt'ta, sokakta altyapı çalışması sırasında bir işçinin üzerine toprak çöktü. Kilolarca ağırlıktaki toprağın altında kalan işçi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 04.10.2019 - 14:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Esenyurt'taki Merkez Mahallesi 1211'inci Sokak'ta, altyapı için kazılan çukurda çalışma yapan işçinin üzerine, bir anda toprak çöktü.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Toprak altında kalan işçinin yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar ve diğer işçiler, itfaiye ile 112 Sağlık ekiplerine haber verdi.

İşçinin üzerine toprak çöktü, itfaiye kurtardı

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri işçiyi, yaklaşık yarım saatlik bir çalışma ile kurtardı. Üzerine göçen toprak nedeniyle yaralanan işçi, 112 Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

İşçinin üzerine toprak çöktü, itfaiye kurtardı

İşçinin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İşçinin üzerine toprak çöktü, itfaiye kurtardı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Brexit bilançosu: İngiltere ekonomisi düşüşte

Brexit bilançosu: İngiltere ekonomisi düşüşte

52
Irak'a mandalina ihracatı da durdu

Irak'a mandalina ihracatı da durdu

91
Amerika basınından Fırat'ın doğusu yankıları

Amerika basınından Fırat'ın doğusu yankıları

151
CHP'ye Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri

CHP'ye Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri

302
Kızı için yol yaptıran babanın borçlarını Valilik kapattı

Kızı için yol yaptıran babanın borçlarını Valilik kapattı

113
Demet Akalın'dan Hadise'ye ağır sözler

Demet Akalın'dan Hadise'ye ağır sözler

88
Suriye'de 3 fakülte kurulacak

Suriye'de 3 fakülte kurulacak

147
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir