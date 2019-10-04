İşçinin üzerine toprak çöktü, itfaiye kurtardı

İstanbul Esenyurt'taki Merkez Mahallesi 1211'inci Sokak'ta, altyapı için kazılan çukurda çalışma yapan işçinin üzerine, bir anda toprak çöktü.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Toprak altında kalan işçinin yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar ve diğer işçiler, itfaiye ile 112 Sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri işçiyi, yaklaşık yarım saatlik bir çalışma ile kurtardı. Üzerine göçen toprak nedeniyle yaralanan işçi, 112 Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

İşçinin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.