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İşe giderken sokakta bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Kemal Torun, işe giderken evinin bulunduğu sokakta, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

DHA | 11.02.2020 - 12:27..
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İzmir'in Bornova ilçesinde işe gitmek üzere evden çıkan 39 yaşındaki Kemal Torun, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası kişi, Torun'u bıçaklayıp kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kemal Torun'un kanlar içinde kaldığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası, Torunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Kemal Torunun cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İşe giderken sokakta bıçaklanarak öldürüldü

İşe giderken sokakta bıçaklanarak öldürüldü

İşe giderken sokakta bıçaklanarak öldürüldü

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