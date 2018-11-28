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İSFALT

Bu havada asfalt olur!

Özel Haber | 28.11.2018 - 16:05..
  1. Haberler
  2. Advertorial

HAZIR ASFALT

İSFALT Merkez Laboratuvarı’nda dizayn edilen ve laboratuvar ortamında tüm testleri yapılan Hazır Asfalt, asfalt ve beton yüzeylerdeki bozulmaların ve oluşan çukurların tamirinde kullanılıyor. Soğuk olarak kullanılabilme özelliğine sahip Hazır Asfalt’ın serim işlemleri pratik ve hızlı olduğu için herkes tarafından kolayca uygulanabiliyor.  25 kg’lık plastik kovalarda satışa sunulan Hazır Asfalt ile 5 cm derinliğinde 40x50 cm’lik bir çukur tamir edilebiliyor. 6 ay raf ömrüne sahip olan ürün geri dönüştürülebilir özellikte üretiliyor. Ayrıca Hazır Asfalt, uçucu solventler içermediği için çevreye ve insan sağlığına zarar vermiyor. İSFALT

DÖRT MEVSİM UYGULA

Soğuk asfalt çeşidi olan Hazır Asfalt, farklı hava şartlarına uyum sağlayarak iklimlerdeki değişikliklerden etkilenmiyor.  Hava şartlarının uygun olmadığı zamanlarda özellikle de asfalt uygulamasının zor olduğu kış mevsimlerinde veya sıcak asfalt ile onarımın mümkün olmadığı yerlerde tamirat amaçlı kullanılabiliyor.

KÜÇÜK ALANLARDA PRATİK ÇÖZÜMLER

Hazır Asfalt, şehir içi ve şehirlerarası yollarda, fabrika, hastane, okul, otel, sosyal tesis, oyun sahaları, açık ve kapalı otopark gibi alanlarda ve baca, ızgara, menhol kenarları gibi yerlerde kullanılabiliyor.

Özel ekip veya ekipman gerektirmeyen ürünün uygulandığı yol, hemen trafiğe açılabiliyor. Trafiğe kapalı alanlarda kalıcı, trafiğe açık alanlarda ise geçici çözüm olarak uygulandığında daha etkin sonuç alınabiliyor.

Isıtmaya gerek kalmadan kolayca serilebilen ürün, dört mevsim uygulanabilme özelliğiyle küçük alanlara pratik çözümler sunuyor.

İSFALTHAZIR ASFALT NEREDE KULLANILIR

- Normal asfaltın kullanıldığı bütün alanlarda,
- Şehir içi veya şehirlerarası yolların tamirinde,
- Mevsim ayrımı gözetmeksizin çukurların doldurulmasında,
- Özellikle de asfalt uygulamasının zor olduğu kış mevsimlerinde,
- Fabrika, hastane, otel, okul, site, park alanı, otopark vs. alanların bozulan kısımlarının tamirinde,
- Tenis kortları, basketbol sahaları gibi alanların bakımında kullanılabiliyor.

    HAZIR ASFALT NASIL KULLANILIR

    - Soğuk olarak kullanılabilme özelliğine sahip Hazır Asfaltın serim işlemleri pratik ve hızlı olduğu için herkes tarafından kolayca uygulanabilir.

    İSFALT

    - Onarım yapılacak alanı (çukuru) serbest malzeme kalmayana kadar iyice temizlenmeli, tabanda su göllenmemelidir.

    - Daha iyi bir yapışma için çukur tabanına ve kenarlarına yapıştırıcı (emülsiyon) sürülmeli.

      İSFALT

      - Malzeme çukura boşaltılır ve kürekle veya benzer bir alet ile yayarak düzeltilir.

      - Sıkıştırma işlemi için otomobil, el tokmağı, kompaktör veya benzeri sıkıştırma araçları kullanılabilir.

      - Sıkıştırılmış kalınlık 2-4 cm aralığında olmalı. Kalınlığın daha yüksek olması durumunda katmanlar halinde serilmeli.

        İSFALT

        - Uygulama bittikten sonra yol trafiğe açılabilir.

        - Çalışmalar esnasında iş güvenliği kurallarına uyulmalıdır.

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