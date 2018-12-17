İshak Paşa sisli görüntüsüyle büyüledi

Bölgede etkili olan yağışların ardından oluşan sis bulutu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yerleşim yerinin güneyinde yer alan tarihi sarayı da içine aldı.

Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki seçkin örneklerinden olan ve 2000 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen İshak Paşa Sarayı'nın, dört tarafını saran sisle ortaya çıkan görüntüsü adeta büyüledi.

"Medeniyetler beşiği" olarak anılan bölgedeki, birçok tarihi eser arasında ilk sıralarda yer alan İshak Paşa Sarayı, sunduğu görsel güzelliklerle ilgi odağı oluyor.