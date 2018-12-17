taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3784
Euro
6.1022
Altın
1239.07
Borsa
90767.77
Gram Altın
214.374

İshak Paşa sisli görüntüsüyle büyüledi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, sisli görüntünün içerisinde muhteşem bir görünüme kavuştu.

AA | 17.12.2018 - 10:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bölgede etkili olan yağışların ardından oluşan sis bulutu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yerleşim yerinin güneyinde yer alan tarihi sarayı da içine aldı.

Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki seçkin örneklerinden olan ve 2000 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen İshak Paşa Sarayı'nın, dört tarafını saran sisle ortaya çıkan görüntüsü adeta büyüledi.

"Medeniyetler beşiği" olarak anılan bölgedeki, birçok tarihi eser arasında ilk sıralarda yer alan İshak Paşa Sarayı, sunduğu görsel güzelliklerle ilgi odağı oluyor.

İshak Paşa sisli görüntüsüyle büyüledi

İshak Paşa sisli görüntüsüyle büyüledi

İshak Paşa sisli görüntüsüyle büyüledi

İshak Paşa sisli görüntüsüyle büyüledi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunanistan Ege'de SİHA'lara karşı servet harcayacak

Yunanistan Ege'de SİHA'lara karşı servet harcayacak

48
İlber Ortaylı’dan gençlere: Memleketi terk etmeyin

İlber Ortaylı’dan gençlere: Memleketi terk etmeyin

197
Meclis'te yine gerginlik yaşandı

Meclis'te yine gerginlik yaşandı

64
Çelik İş Sendikası: Asgari ücret 2 bin lira olmalı

Çelik İş Sendikası: Asgari ücret 2 bin lira olmalı

163
Uğur Dündar'ın İstiklal Caddesi izlenimleri

Uğur Dündar'ın İstiklal Caddesi izlenimleri

137
Arap medyasında Fırat'ın doğusuna operasyon

Arap medyasında Fırat'ın doğusuna operasyon

37
Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı

Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir