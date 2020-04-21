taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9944
Euro
7.5797
Altın
1672.96
Borsa
97509.93
Gram Altın
374.763
Bitcoin
47739.32

Işık eğrisi nedir

Işık eğrisi, bir yıldızın veya bir bölgenin zamana karşı çizilen parlaklık grafiğidir.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Işık eğrisi nedir

Işık eğrileri periyodik olarak, örten değişen yıldız, sefeid değişenleri, kataklismik değişen yıldız veya bir süpernova parlaklığının ölçümünde kullanılır.

Değişken yıldız gözlemleri, bir ekseninde görünür parlaklık (kadir), diğerinde zaman olmak kaydıyla ışık eğrisi denen bir grafik üzerine işaretlenir. Y-ekseninde parlaklık aşağıdan yukarı doğru artacak şekilde ve X-ekseninde gün, soldan sağa artacak şekilde düzenlenir.

IŞIK EĞRİSİ ANALİZİ

Işık eğrisinden yararlanarak, yıldızların dönemsel davranışları hakkındaki bilgiler, örten çift yıldızların yörünge dönemleri ve yıldız patlamalarının düzenlilik ya da düzensizlik derecesi bulunabilir. Eğirinin daha ayrıntılı incelenmesiyle, yıldızların kütleleri hesaplanabilir.

Işık eğrisi nedir

İlginizi Çekebilir
Sistinozis nedir
Ailevi geçişli bir hastalık olan sistinozis, akraba evliliklerinden dolayı Avrupa ülkelerine göre ülkemizde daha çok görülür.
Femur nedir
İnsan vücudunda bulunan en güçlü, en uzun ve en sağlam olan uyluk kemiğine, femur denir.
Monokl nedir
Kullanmı eski zamanlarda aristokratlare arasında oldukça yaygın olan bir gözlük türü olan monokl, kaş çıkıntısının altına sıkıştırılan tekli merceğe verilen isimdir.
Alkol zehirlenmesi nedir
Aşırı derecede alkol tüketimi sonucu oluşur. Sahte içkiden de zehirlenme durumu meydana gelebilir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mühür fekki nedir
Mühür fekki nedir
0
AirDrop nedir
AirDrop nedir
0
Kimyasal hadım nedir
Kimyasal hadım nedir
6
Cushing Sendromu nedir
Cushing Sendromu nedir
0
Akustik nedir
Akustik nedir
9
Zirkonyum nedir
Zirkonyum nedir
6
Gümüş gol nedir
Gümüş gol nedir
0
[+] Görüş bildir