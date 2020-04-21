Işık eğrisi nedir

Işık eğrileri periyodik olarak, örten değişen yıldız, sefeid değişenleri, kataklismik değişen yıldız veya bir süpernova parlaklığının ölçümünde kullanılır.

Değişken yıldız gözlemleri, bir ekseninde görünür parlaklık (kadir), diğerinde zaman olmak kaydıyla ışık eğrisi denen bir grafik üzerine işaretlenir. Y-ekseninde parlaklık aşağıdan yukarı doğru artacak şekilde ve X-ekseninde gün, soldan sağa artacak şekilde düzenlenir.

IŞIK EĞRİSİ ANALİZİ

Işık eğrisinden yararlanarak, yıldızların dönemsel davranışları hakkındaki bilgiler, örten çift yıldızların yörünge dönemleri ve yıldız patlamalarının düzenlilik ya da düzensizlik derecesi bulunabilir. Eğirinin daha ayrıntılı incelenmesiyle, yıldızların kütleleri hesaplanabilir.