taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8719
Euro
6.5328
Altın
1559.96
Borsa
118663.7
Gram Altın
294.665
Bitcoin
47016.08

Işık ihlali ölüm getirdi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, ışık ihlali yapan emekli polis memuru Muammer Veliler (58), otomobilinin başka bir otomobile çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA | 10.01.2020 - 20:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tekirdağ'ın Saray ve Kapaklı ilçeleri arasındaki Bağlar mevkiindekinde emekli polis memuru Muammer Veliler'in kullandığı otomobil, ışık ihlali yapması sonucu Erdem Mert Gökçe yönetimindeki otomobile yandan çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada iki otomobilde hurdaya dönerken, ağır yaralanan Muammer Veliler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Veliler, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da ışık ihlali yapan sürücü, otomobile çarpınca yaşamını yitirdi -1

Tekirdağ'da ışık ihlali yapan sürücü, otomobile çarpınca yaşamını yitirdi -2

Tekirdağ'da ışık ihlali yapan sürücü, otomobile çarpınca yaşamını yitirdi -3

İlginizi Çekebilir
Bitlis'te PKK'ya ait 100 kilogram EYP ele geçirildi
Bitlis'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen PKK'lı teröristlere ait patlayıcılar imha edildi.
Almanya'da Müslüman mezarlarına saldırı
Müslümanlara yönelik saldırılarla gündeme gelen Almanya'da, bu sefer Müslüman mezarlarına saldırıda bulunuldu.
MSB: İdlib'de 12 Ocak'ta ateşkes başlayacak
MSB, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes uygulamasının, 12 Ocak saat 00.01'den itibaren başlatılacağını duyurdu.
Ankara'da futbol tutkunu çocuğun çevre duyarlılığı
Sahada futbol oynarken kenarda atık pet şişeleri gören çocuğun isyanına ilişkin video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Deniz Baykal, Libya'nın Türkiye için yaptıklarını anlattı

Deniz Baykal, Libya'nın Türkiye için yaptıklarını anlattı

442
Bülent Turan, AK Parti'deki özgüven eksikliğinden şikayetçi

Bülent Turan, AK Parti'deki özgüven eksikliğinden şikayetçi

506
Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı

Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı

178
Bakan Selçuk'tan asgari ücret ve EYT açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret ve EYT açıklaması

981
Halk TV'nin satışı kesinleşti

Halk TV'nin satışı kesinleşti

148
Türkiye'nin Otomobili ABD'de fuarda tanıtıldı

Türkiye'nin Otomobili ABD'de fuarda tanıtıldı

196
İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları uçağının düşüş anları

İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları uçağının düşüş anları

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir