Işık ihlali ölüm getirdi

Tekirdağ'ın Saray ve Kapaklı ilçeleri arasındaki Bağlar mevkiindekinde emekli polis memuru Muammer Veliler'in kullandığı otomobil, ışık ihlali yapması sonucu Erdem Mert Gökçe yönetimindeki otomobile yandan çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada iki otomobilde hurdaya dönerken, ağır yaralanan Muammer Veliler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Veliler, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.









