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Işıl Reçber: "İnsanlar benim de hasta olmamı bekledi"

Koronavirüs yenerek evinde dinlenen milli kaleci Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber; yaşadıkları süreci anlattı.

Haber Merkezi |
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Işıl Reçber: 'İnsanlar benim de hasta olmamı bekledi'

Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra hastanede yoğun bakıma alınan tedavisinin ardından da evine dönen, milli kaleci Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, Şamdan Plus dergisine konuştu.

"BANA EŞİMDEN GEÇMEDİ"

Rüştü, “Dışarısı ile teması kesmekte gecikmiş olabilirim. Şurası bir gerçek ki; virüs bana eşimden geçmedi. Zaten onun ısrarı ile hastaneye gittim. Doktorlar eski halime dönmem için en az 42 gün gerektiğini söyledi. Yavaş yavaş yediklerimden tat almaya başladım” dedi.

"BİRBİRİMİZE DAHA ÇOK BAĞLANDIK"

Haksızlığa uğradığını söyleyen  Işıl Reçber de şunları söyledi: “Bu süreçte büyük haksızlığa uğradım. İnsanlar benim de hasta olmamı bekledi. Sosyal medyada linç etmeye kalktılar. Ama tüm yaşadıklarımız bizi ailece birbirimize daha çok bağladı.”

Işıl Reçber:


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