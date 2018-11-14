Işıl Reçber: Para da koca da kadını güzelleştirmez

Eski kaleci Rüştü Reçber'in 41 yaşındaki eşi Işıl Reçber, Instagram’da estetikli olduğunu iddia eden takipçilerine ve konuya dair dedikodu yapanlara kızdı.

"PES ARTIK..."

Işıl Reçber iddialara şu yanıtı verdi: “Ey kıskanç hemcinslerim! Bir kadın biraz hoşsa, ‘Her yeri yapma, saçı takma, boyu uzatma’ değil mi? Artık pes valla. Yazık, kalpleriniz ne hale gelmiş! Bir kadın mutluysa, güzel olur. Aksi imkansız. Kendinizi sevmezseniz; para, koca, sizi mutlu edemez, güzelleştiremez."

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber-FOTO GALERİ



Işıl Reçber'in eski hali