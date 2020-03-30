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Işıl Reçber: Rüştü ile odalarımızı bile ayırmıştık

Yakın zamanda Amerika'dan gelip kendini karantinaya almaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Işıl Reçber, yaşananları anlattı.

Haber Merkezi | 30.03.2020 - 08:25..
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46 yaşındaki eski milli kaleci Rüştü Reçber’in corona virüs testinin pozitif çıktığını önceki gün eşi Işıl Reçber duyurmuştu.

14 GÜN KURALINA UYMADI

Yurt dışından geldikten sonra 14 gün kuralına uymayıp dışarıya çıktığı için çok eleştirlen Işıl Reçber, hesabından şunları yazmıştı: “Rüştü’yü COVID-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunmaktayız. Şoktayız! Eşim önce Allah’a sonra, sonra Türk hekimlerine emanet. İnşallah bu kötü günler geçecek. Ben, kızım Tuana ve oğlum Mehmet Burak’ın testleri ise negatif çıktı. İşin en zor tarafı; Rüştü’nün yanında olamamak.”

Işıl Reçber: Rüştü ile odalarımızı bile ayırmıştık

Dün özel bir hastaneye sevk edilen Rüştü Reçber, solunum cihazına bağlandığı öğrenildi.

Posta gazetesine bir açıklama daha yapan Işıl Reçber, eşinin koronavirüse nasıl yakalandığını anlamadığını söyledi:

"BİR KERE DIŞARIYA ÇIKTIM"

“Ben kızım ile 3 hafta önce Amerika’dan döndüm. Bu süreçte sadece bir kere dışarı çıktım ve ortağı olduğum sağlık merkezine bir saatliğine gittim. Orası asla güzellik salonu değil.

"BİRKAÇ KEZ DIŞARIYA ÇIKTI"

Amerika’dan geldikten sonra Rüştü ile odalarımızı bile ayırmıştık. Evde tam karantina altındaydık. Rüştü işleri nedeniyle birkaç kez dışarı çıkmak zorunda kaldı. Son bir haftadır da evdeydi.

Geçen cuma Rüştü, kaslarının ve başının ağrıdığını söyledi. Cumartesi de hızla ateşi yükseldi, üşümeye ve öksürmeye başladı. Bu durum beni endişelendirdi.

"BİR DAHA GÖRMEDİM"

Rüştü’yü zorla hastaneye götürdüm. Hemen tedavi altına aldılar. Sonrasında hiç görmedim. Yattığı kata çıkartmıyorlar. Hatta telefonla bile konuşturmuyorlar. Doktorlar ilk 72 saatin çok kritik olduğunu belirtti.”

Sosyal medyada koronavirüse karşı alınan kurallara uymamakla suçlanan Işıl Reçber linç edilmesine dair de şöyle konuştu:

"YETER Kİ RÜŞTÜ İYİLEŞSİN"

“Yazılanları hiç okumuyorum. Vaktim de yok, enerjim de. İstediklerini yazsınlar, çizsinler. Yeter ki, eşim bir an önce iyi olup evine dönsün. Benim vicdanımdan önce kendilerini sorgulasınlar. Cumartesi sabaha kadar telefonlarım susmadı. İnanıyorum ki, insanların sevgisi ve duası Rüştü’yü iyileştirecek.”

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