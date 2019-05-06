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Işıl Reçber sosyetik dostları sayesinde kazanıyor

Eski kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, sosyetik arkadaşları sayesinde para kazanıyor.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 07:39..
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Instagram hesabında yaptığı reklam içerikli paylaşımlarla cebini dolduran Işıl Reçber, şimdi de sosyetik dostları sayesinde kazanmaya devam ediyor.

SOSYETEYİ ÇAĞIR 120 BİN TL'Yİ AL

Reçber, önceki gün bir inşaat firmasının tanıtım davetine ev sahipliği yaptı. Işıl Reçber'in yaptığı tek iş ise buraya havalı dostlarını çağırmaktı. Bir oteldeki davete katılan sosyetenin ünlü isimleri sosyal medyadan da bol bol paylaşım yaptı. Bu sayede reklamını yapan inşaat firması iddiaya göre Işıl Reçber'e 3 saatlik davet sonunda 120 bin TL ödedi.

Işıl Reçber sosyetik dostları sayesinde kazanıyor

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