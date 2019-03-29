Işın Karaca bebek istiyor

Ünlü şarkıcı Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş, bebek sahibi olmaya karar verdi. Geçtiğimiz haftalarda “Canımın Yarısı” adlı single’ını çıkaran Işın Karaca, hamilelik öncesi eşi Tuğrul Odabaş ile 10 günlük bir Amerika seyahatine çıktı.

BEBEK İSTİYORLAR

46’ncı yaşını Amerika’da kutlayacak olan Karaca, eşiyle burada sürpriz bir karar aldı. Ünlü çift, artık bebek sahibi olmak istiyor.

2 ÇOCUĞU VAR

Ünlü şarkıcının ilk eşi Soner Kıvanç’tan, 25 yaşında Erda Kıvanç adlı bir oğlu var. Karaca, 2011 yılında ise fotoğrafçı Sedat Doğan’dan Sasha Mia adlı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çiftin evliliği sadece 2 yıl sürdü.

KIZINA KENDİ SOYADINI VERDİ

Ayrılığın ardından Sedat Doğan’ın adı hırsızlık ve dolandırıcılıkla anılınca şarkıcı, kızına olaylardan etkilenmemesi için mahkeme kararıyla kendi soyadını vermişti.