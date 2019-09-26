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Işın Karaca: Dedem öldü

Sanatçı Işın Karaca, dedesinin vefat ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 26.09.2019 - 07:26..
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Işın Karaca: Dedem öldü

Işın Karaca’nın 85 yaşındaki dedesi vefat etti. Cuma günü kılınacak cenaze namazının ardından Karaoğlanoğlu mezarlığına defnedilecek.

Ünlü sanatçı vefat haberini sosyal medya hesabından böyle duyurdu: "Enver Dedem.. Ben 12 yaşındaydım tanıştığımızda. Anneannemin gönlünü fethetmiş, aşka yeniden inandırmıştı... Birlikte geçirdikleri 30 küsur senenin ardından bugün dedemize veda ediyoruz...

"AİLEMİZİ SARSTI"

Son 5 yıldır Alzeimer ile mücadele ederken, parkinson ve bir de üstüne felç tüm ailemizi sarstı... Bugün 12:40 saatinde Enver dedemizin kalbi daha fazla dayanamadı ve 85 yaşında hakkın rahmetine kavuştu... Kıbrıs’ta bulunan tüm dostlarımıza, arayan, soran, ailemizi yalnız bırakmayan tüm can dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.. Cenazemiz Cuma günü , 27.09.2019 tarihinde ikindi namazına mutabık, (GAU) Karaoğlanoğlu camisinde cenaze namazı kılınıp Karaoğlanoğlu mezarlığında defnedilecektir. Mekanın cennet olsun dede..."

Işın Karaca: Dedem öldü

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