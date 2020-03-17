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Işın Karaca: Karantinamızın bitmesine 4 gün kaldı

14 gün kuralına uyduğunu söyleyen Işın Karaca, kendisini eleştirenlere seslendi.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 13:47..
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Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte gittiği Amsterdam dönüşü 14 günlük karantina kuralına uymadığı konuşulan Işın Karaca, iddialara yanıt verdi.

Işın Karaca: Karantinamızın bitmesine 4 gün kaldı

İşte Karaca'nın açıklaması:

"Dünyanın geçtiği bu zor süreçte, bilinçsiz bir insan olmadığımı bunu yazan arkadaşlara iletmek isterim. Biz döndüğümüzde karantina yoktu. Tabii ki kontrolüme gidecektim. Hala süreç devam ediyor. Resmi bir bildirim gelmemişti. Biz gittiğimizde hiçbir yer kapalı değildi. Biz döndükten 5 gün sonra oldu her şey.

"ANNEMLER İNGİLTERE'DE KALDI"

Buna rağmen biz yurt dışından döndükten sonra kendimizi karantinaya aldık. Çin'de patladığı andan itibaren bütün önlemlerin alınması için en başta koşan insanım ben. Annemler İngiltere'de mahsur kaldı. Oğlum Kıbrıs'ta, o da karantinada. Biz buradayız.

"EVİMDE ÇOCUK VAR"

Böyle saçma sapan şeylerle insanları hedef göstermelerine gerek yok. Karantinamızın bitmesine 4 gün kaldı. Benim evimde çocuk var, böyle bir şey mümkün mü? İnsanları böyle karalamaları çok saçma. Hepimiz gerçekten çok ama çok fazla dikkatli olmak zorundayız.

"HERKESE SAĞLIK DİLİYORUZ"

Bize sarana kadar yasak olduğu halde sahneye çıkıp riski artıranlara hesap soracaksınız!! Evden çıkmayın, temasta bulunmayın dediği halde kafelerde fink atanlara hesap soracaksınız! Biz gayet bilinçli, kendi ve sosyal çevremizin sağlığına önem veren insanlarız! Herkese sağlık diliyoruz.."

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