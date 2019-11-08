Işın Karaca'dan büyü açıklaması

Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş’ın 3 yıllık evliliği, tek celsede bitti. Boşanma duruşması sonrası ayrılık nedenini bilmediğini söyleyen Odabaş, ünlü şarkıcıya büyü yapıldığını iddia etti.

"BENİ BU ADAMDAN BOŞA"

Odabaş, “Işın bir sabah uyandı, annesine giderek ‘Beni bu adamdan boşa’ dedi. İhanet yok, evde büyü maddeleri bulundu. Kadına büyü yapmışlar.” dedi.

"NE BÜYÜSÜ ARKADAŞLAR"

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Karaca, “Ne büyüsü arkadaşlar, bilim ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Delirmiş olabilir misiniz, böyle bir şey olabilir mi?” diye eski eşinin açıklamalarını yalanladı.