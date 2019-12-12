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Işın Karaca'dan Sedat Doğan’a tedbir kararı

Şarkıcı Işın Karaca’dan eski eşi Sedat Doğan’a tedbir kararı aldırdı.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 14:55..
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Işın Karaca'dan Sedat Doğan’a tedbir kararı

Şarkıcı Işın Karaca, eski eşi Sedat Doğan’ın kızı Mia’nın kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan görsel ve yazılı basındaki söylemlerinin engellenmesine ilişkin ihtiyati tedbir kararı aldırdı.

Dilekçede, Sedat Doğan’ın, Mia’yı bazen 1-2 saat gördüğü, bu süre zarfında Işın Karaca’yla ilgili kötü laflar ettiği ve Brezilya’da hırsızlık suçundan 2,5 yıl cezaevinde kaldığı belirtildi.

TEHDİT VAR

Sedat Doğan’ın Brezilya’da cezaevinden çıkmasının ardından Işın Karaca’nın boşandığı eski eşi Tuğrul Odabaş’ın instagram hesabından Mia ile fotoğrafını paylaşmasına ilişkin video yayınladığı ve videoda tehditler savurduğu kaydedildi.

Dilekçede Karaca ve kızı Mia’nın hayatının olumsuz etkilenmesi sebebiyle ihtiyadi tedbir kararının alınması talep edildi.

Mahkeme, Sedat Doğan’ın Karaca ve Mia’nın kişilik haklarına saldırı niteliği bulunan yazılı ve görsel haber yayınlanmasının ülkede faaliyet gösteren tüm internet sitelerinde yasaklanmasına ve mevcut yayınların kaldırılmasına hükmetti.

Işın Karaca'dan Sedat Doğan’a tedbir kararı

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