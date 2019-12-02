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Işın Karaca'nın eski kocaları birbirine düştü

Işın Karaca, kızının babası Sedat Doğan'ın internette paylaştığı tehdit videosu hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 02.12.2019 - 07:24..
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Ünlü şarkıcı Işın Karaca, önceki akşam Etiler'de konser verdi. Eşi Tuğrul Odabaş ile yeni boşanan Karaca, konser öncesi soruları yanıtladı.

Işın Karaca'nın eski kocaları birbirine düştü

"BENİM SAVAŞIM DEĞİL"

Şarkıcı, kızı Mia’nın babası Sedat Doğan’ın sosyal medyada eski eşi Tuğrul Odabaş’ı tehdit etmesiyle ilgili “Bir şey söylemeyeceğim. Bu benimle alakası olan bir şey değil. Benim savaşım değil artık bu. Herkesin kendi savaşı. Mia da her şeyi biliyor. Her şeyi konuşuyoruz” dedi.

Karaca, “Tuğrul Bey, Mia ile fotoğraflarını paylaşmaya devam edecek mi?” sorusuna ise “Birlikte altı buçuk yıl geçirdiler. Elbette edecek” yanıtını verdi.

Sedat Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoyla, Tuğrul Odabaş’ı tehdit etmişti.

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