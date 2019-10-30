İşin uzmanı, saç serumu furyasıyla ilgili uyardı

Kozmetik üretecek firmaların önce Sağlık Bakanlığı’na kayıt yaptırması gerektiğinin altını çizen Acvit Kozmetik Üst Yöneticisi İsmail Çetin, ”Onay geldikten sonra ürünlerin ÜTS ( ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ) kaydı yapılır. Bu esnada ürüne ait her türlü bilgi sisteme yüklenir. Bakanlık ‘kaydı alındı’ dedikten sonra ürün kabul edilmiş olur” dedi.

3 AY BOYUNCA KONTROL

Ürünlerin 3 ay boyunca her gün kontrolden geçtiğini söyleyen İsmail Çetin, "Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa ürün piyasaya sürülür. Ama gelin görün ki piyasadaki kozmetik ürünlerinin sadece yüzde 20’si bu aşamalardan geçerek piyasaya sürülüyor. Biz Acvit Kozmetik olarak bütün izinler, raporlar ve testlerden geçtikten sonra ürünü halkımızla buluşturuyoruz” diye konuştu.

SİSTEME GİRİP BAKIN

İsmail Çetin, UTS sistemine kutu üzerinde yazan barkodun girilmesi halinde ürünün kime ait olduğunun, sahte olup olmadığının ortaya çıktığını söyledi. Kozmetik ürünlerinde piyasa kirliliği çok olduğunu dile getiren Çetin, ”Bioro saç bakım serumunu piyasaya sürdük ardından başka saç serumu furyası çıktı. Ülkemizde şu anda bu alanda tek Sağlık Bakanlığı bildirimli ürün Bioro saç bakım serumudur” şeklinde konuştu.