taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1426
Euro
6.8764
Altın
1279.48
Borsa
91448.52
Gram Altın
252.849

İşinize oldukça yarayabilecek 5 kullanışlı mobil uygulama

Günlük işlerinizi kolaylaştırabilecek ve işinize oldukça yarayabilecek 5 mobil uygulamayı sizler için listeledik.

Haber Merkezi | 07.05.2019 - 14:38..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Android ve iOS işletim sisteminde binlerce uygulama arasından en kullanışlı olanları bulmanız oldukça zor olabilir. Günlük işlerinizi kolaylaştırabilecek ve işinize oldukça yarayabilecek aşağıdaki uygulamaları kullanarak telefonunuzdaki deneyimi artırabilir ve işlerinizi daha kolay halledebilirsiniz.

 

1. TEMP MAIL

temp maiş

Herhangi bir internet sitesine üye olurken e-posta adresinizi girmekten ve bu sitelerden sürekli e-posta almaktan bıktıysanız, Temp Mail tam size göre. Üye olduğunuz internet siteleri, genellikle e-posta hesaplarınızı saklar ve size zaman zaman mail gönderir. Bunun önüne geçebilmek için Temp Mail uygulamasını kullanabilirsiniz.

Uygulama, sizin için rastgele geçici bir e-posta adresi ve gelen kutusu oluşturur. Bu geçici e-posta adresiyle istediğiniz internet sitesine üye olabilirsiniz. Ayrıca bu yöntem sayesinde ana e-posta adresinizin gizliliğini de korumuş olursunuz.

 

2. SNAPSEED

snapseed,

Telefonunuzda yerleşik fotoğraf düzenleme uygulamaları mutlaka vardır. Ancak en iyi fotoğraf düzenleme deneyimini yaşamak istiyorsanız Snapseed'i mutlaka denemelisiniz. Google tarafından geliştirilen uygulama, birçok ayar seçeneği ve fotoğraf filtresi içeriyor.

 

3. STREAKS

streaks

Çok kullanışlı bir yapılacaklar listesi uygulaması olan Streaks, pratik bir kullanıma sahiptir. Uygulama sayesinde, gün içinde yapmanız gereken şeyleri ve sorumluluklarınızı rahat bir şekilde kontrol altında tutabilirsiniz.

 

4. LASTPASS

lastpass

Yoğun bir şekilde internet kullanıyorsanız, muhtemelen birçok farklı parola da kullanıyorsunuzdur. Özellikle içinde büyük harf, sembol ve sayı olan güçlü parolalar, güvenliğinizi artırıyor, fakat bütün bu parolaları aklınızda tutmak size zor geliyorsa, Lastpass tam size göre. Şifre yöneticisi uygulaması Lastpass, bütün şifrelerinizi güvenli olarak saklar ve gerektiğinde hızlı bir şekilde şifreleri kullanmanızı sağlar.

 

5. GOOGLE FILES

google files

Telefonunuz için kullanabileceğiniz birçok dosya yöneticisi uygulaması bulunuyor. Ancak Google'ın geliştirdiği dosya yöneticisi uygulaması birçok farklı fonksiyon barındırıyor. Temel olarak telefonunuzu temizlemeye odaklanan uygulama, çift dosyaları, gereksiz fotoğrafları ve kullanılmayan uygulamaları algılayarak temizlik yapmanızı sağlıyor.

 

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar

Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar

1192
AK Partili Vekil: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Vekil: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

527
Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

1723
Meral Akşener YSK kararını yorumladı

Meral Akşener YSK kararını yorumladı

1148
Bergüzar Korel'den YSK'nın kararına tepki

Bergüzar Korel'den YSK'nın kararına tepki

1183
İstanbul genelinde YSK protestoları

İstanbul genelinde YSK protestoları

492
Mısıroğlu'nun cenazesinde Atatürk pankartına gözaltı

Mısıroğlu'nun cenazesinde Atatürk pankartına gözaltı

538
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir