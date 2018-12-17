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Isınmak için ateş yakan kaçaklar yakalandı

Edirne'de kullanılmayan bir eve giren 8 kaçak, ısınmak için ateş yakınca, çevredekiler yangın ihbarında bulundu. İhbar üzerine gelen itfaiye ve polis, kaçakları gözaltına aldı.

DHA | 17.12.2018 - 14:35..
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Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için Edirne'ye gelen 8 kaçak göçmen, 5 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle Dilaverbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde kullanılmayan bir eve girip saklandı.

DUMAN GÖRÜLÜNCE YANGIN İHBARI YAPTILAR

Bir süre sonra soğuğa dayanamayan kaçaklar, evin içerisinde ısınmak için ateş yaktı. Evden duman çıktığını görenler ise yangın çıktığını düşünerek itfaiye ve polis ekiplerine, ihbarda bulundu.

Isınmak için ateş yakan kaçaklar yakalandı

8 KAÇAK GÖZALTINA ALINDI

Eve gelen ekipler, içeri girdiklerinde 8 kaçağın ateş yaktığını belirledi. Gözaltına alınan kaçakla,r sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Isınmak için ateş yakan kaçaklar yakalandı

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