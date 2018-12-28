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Isınmak için ateş yaktı zehirlenerek öldü

Kaldığı iş yerinde ısınmak için tenekede ateş yakan Alparslan Varol , gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

DHA | 28.12.2018 - 01:58..
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Didim ilçesinde, Alparslan Varol, iddiaya göre ailevi sorunları nedeniyle arkadaşına ait iş yerinde kaldı. Soğuk havada üşümemek için tenekede ateş yakan Varol, uyudu.

Bir süre sonra Varol, tenekeden çıkan zehirli gazdan etkilendi. Sabah işyerinin açılmadığını ve içeride birinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Alparslan Varol’un hayatını kaybettiği belirlendi. Varol’un cenazesi Didim Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Isınmak için ateş yaktı zehirlenerek öldü

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