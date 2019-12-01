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Isınmak için heykeli yakan 4 kişi gözaltına alındı

Beşiktaş'ta ısınmak için ateş yakan 4 kişi, Şair Melih Cevdet Anday'ın heykelini yakınca gözaltına alındı

DHA | 01.12.2019 - 04:44..
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Süleyman Seba Caddesi üzerinde bulunan Şairler Parkı'nda, parkta ısınmak isteyen 4 kişi ateş yaktı. Ancak ateşe atılan maddelerden dolayı alevler bir anda Şair Melih Cevdet Anday'ın heykeline sıçradı. Paniğe kapılan 4 kişi yangını söndürmeye çalıştı ancak alevleri söndürmeyi başaramayınca korkuya kapılarak parktan kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Isınmak için heykeli yakan 4 kişi gözaltına alındı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yanan Melih Cevdet Anday'ın heykeli itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.  Polis ekipleri de parkın çevresinde, heykeli yakıp kaçan 4 kişinin peşine düştü. Yapılan çalışma sonucunda  olay yerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  Olay yeri İnceleme ekipleri bir süre yanan heykel üzerinde inceleme yaptı. Beşiktaş Kaymakamlığı da olayla ilgili açıklama yaparak 4 kişinin gözaltına alındığını ve işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Isınmak için heykeli yakan 4 kişi gözaltına alındı

Isınmak için heykeli yakan 4 kişi gözaltına alındı

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