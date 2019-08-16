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İşitme engelli genç boğazı kesilmiş ve yakılmış bulundu

Geçen cuma günü Sultanbeyli'de kaybolan işitme engellinin cesedi boğazı kesilmiş ve yakılmış halde Aydos Ormanları'nda bulundu. Cinayeti, iki zihinsel engellinin işlediği ortaya çıktı.

DHA | 16.08.2019 - 14:26..
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İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan konuşma ve işitme engelli Abdulkadir Elgeni (21), geçen Cuma günü kayboldu.

Ailesi Elgeni için kayıp başvurusunda bulundu.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ İKİ KİŞİ İLE GÖRÜLDÜ

Polis, Elgeni'yi bulmak için çalışma başlatırken, Aydos Ormanları'nda boğazı kesilmiş ve yakılmış erkeğe ait bir ceset bulundu. Ekipler tarafından yapılan çalışmada cesedin, kayıp olan Abdulkadir Elgeni'ye ait olduğu tespit edildi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, Elgeni'nin son olarak biri kız iki kişiyle birlikte gezdiğini belirledi.

İşitme engelli genç boğazı kesilmiş ve yakılmış bulundu

Abdulkadir Elgeni

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Ekipler zihinsel engelli erkek U.K. ve yine zihinsel engelli kız D.B.'yi bayramın birinci günü gözaltına aldı. Cinayeti arife günü işlediklerini itiraf ettikleri öğrenilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

İşitme engelli genç boğazı kesilmiş ve yakılmış bulundu

YAKINLARI AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Vahşi cinayete kurban giden Abdulkadir Elgeni için Sultanbeyli Camisi'nde Cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törende gencin babasının ve yakınlarının çok üzgün oldukları görüldü. Elgeni, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İşitme engelli genç boğazı kesilmiş ve yakılmış bulundu

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