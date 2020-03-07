taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0876
Euro
6.8843
Altın
1674.19
Borsa
109600.53
Gram Altın
327.721
Bitcoin
55558.1

İskanı olmayan dairenin su faturası müeahhitten alınacak

Geçen yıl 2 bin kadar şikayetin 'iskansız hanelerin su faturalarındaki kaçak su bedellerinin iadesi' üzerine geldiği belirtilirken, bu bedelin müteahhitlerden alınması gerektiğine dikkat çekildi.

AA | 07.03.2020 - 03:28..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
İskanı olmayan dairenin su faturası müeahhitten alınacak

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin yaptığı açıklamada, tüketicilerin her zaman haklarını aramaları gerektiğini ifade etti. Tüketiciler Birliğine 2019'da 5 bin civarında şikayet geldiğini belirten Şahin, şikayetler arasında iskansız hanelerin su faturalarındaki kaçak su bedellerinin iadesine yönelik itirazların ilk sırada yer aldığını bildirdi.

"KAÇAK KULLANIM BEDELİ, MÜTEAHHİTLERİN SORUMLULUĞUNDA"

"Şikayetlerin 2 bin kadarı bu konuda oldu." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Yani tüketiciler en çok iskanı olmayan dairelerine gelen su faturalarındaki kaçak su bedelinin iadesi için itirazda bulundu. Tüketiciler, 'benim dairemin iskanı yok, fazla su parası ödüyorum, bunu ne yapacağım, nasıl ve kimden alacağım' gibi taleplerle geliyor. Biz de müteahhitlerin sorumluluğunda olduğu için bu bedelin onlardan alınması gerektiğini söylüyoruz."

Türkiye'deki hanelerin yüzde 45'inin iskanının bulunmadığını dile getiren Şahin, "Kaçak su bedeli müteahhitten alınır. Müteahhitler dairenin iskanını almayınca olan tüketiciye oluyor. Tüketici fazla ödediği her su faturasındaki kaçak kullanım bedelinin parasını müteahhitten alabilir." diye konuştu.

Şahin, tüketicilerin, bu konuda hakem heyetlerine başvurmaları gerektiğini ifade etti.

İKİNCİ SIRADA EKSPERTİZ ÜCRETLERİNE İTİRAZ VAR

Kaçak su bedelinin ardından en çok şikayetin bankaların aldığı ekspertiz ücretleri konusunda geldiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Ekspertiz faturasının tüketici adına kesilmesi gerektiğini, aksi takdirde yasal olmadığını ve ekspertiz ücretinin geri alınabileceğini tüketicilerimize söyledik. Elektronik eşyalardaki arızalar ise şikayetlerin üçüncü sırasında yer aldı. Yani 'eşyam birden fazla arıza verdi' ya da 'aynı arızayı tekrar verdi ne yapmalıyız' gibi şikayetler geldi. Dördüncü sırada da en çok şikayet ayakkabıdan yani kıyafet sektöründen geldi. Beşinci sırada ise uzaktan satışlar yer aldı. Bunda da üniversite öğrencilerine satılan kitap ve CD setleri ön sırada bulunuyor."

İlginizi Çekebilir
İstatistiklerle Türkiye'de kadın
TÜİK'in 2019 yılına ait istatistikler, kadınların iş hayatındaki kazancının oranından, yönetici olma sayısına ve hatta evlenme yaşına kadar ilginç verileri gözler önüne serdi.
İran, kağıt para kullanmaktan kaçınıyor
Çin'in dışında birçok ülke ile birlikte İran'da da görülen koronavirüs nedeniyle, İran Sağlık Bakanı Nemeki, tedbir amacıyla halka kağıt para kullanılmaması çağrısında bulundu.
Çin'in ekonomisinin sarsılması, dünyayı krize götürebilir
Çin'de yaşanan koronavirüs salgınının olumsuz etkisi, ülke dünyanın önemli ekonomilerinden biri olduğu için tüm dünyaya yapılabilir.
Firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri arttı
TCMB, 2019 yılı Aralık ayına ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosunu yayınladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sergen Yalçın: Galatasaray maçı kaderimizi belirleyecek
Sergen Yalçın: Galatasaray maçı kaderimizi belirleyecek
20
Deniz geçişleri engellenen göçmenler, sahilleri boşalttı
Deniz geçişleri engellenen göçmenler, sahilleri boşalttı
18
NASA astronotları, uzay istasyonunda marul yetiştirdi
NASA astronotları, uzay istasyonunda marul yetiştirdi
49
İstanbul'da 1 milyon paketlik sahte ilaç operasyonu
İstanbul'da 1 milyon paketlik sahte ilaç operasyonu
8
Ergin Ataman: Fantastik basketbol, harika bir galibiyet
Ergin Ataman: Fantastik basketbol, harika bir galibiyet
4
Ankaragücü Başkanı, hakem kararlarını eleştirdi
Ankaragücü Başkanı, hakem kararlarını eleştirdi
3
İskanı olmayan dairenin su faturası müeahhitten alınacak
İskanı olmayan dairenin su faturası müeahhitten alınacak
4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir